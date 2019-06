Stoppet for tredje gang uden kørekort: Nu er bilen beslaglagt

Brørup: Tirsdag eftermiddag klokken 15.14 stoppede politiet en bilist på Vejlevej ved Brørup. Vedkommende havde ikke noget kørekort at vise frem, for han var blevet frakendt førerretten ved en tidligere lovovertrædelse.

Denne gang blev han sigtet for kørsel uden førerret, og da det er tredje gang, han er blevet stoppet uden førerret, besluttede betjentene sig for at beslaglægge bilen med henblik på en konfiskation.

Den sigtede er en 46-årig mand fra Esbjerg.