Stof klippes i stykker og sys sammen igen

Rødding: Fra den 26. april vil der være udstilling i Rødding Lægehus. Her kan man se patchwork-værker af Eva Møllegaard.

Eva Møllegaard er selvlært kunstner.

- 40 år på stoffer og sylespidse nåle har for mig været og er et kreativt frirum uden love og regler - hvor den kreative del af hjernen er overladt til farver og former - fra idé til færdig projekt for patchwork. Kort og godt, der klippes stoffer i stykker - for så igen at sy dem sammen til en helhed - det være sig sengetæppe-vægtæppe- brugsting, skriver Eva Møllegaard om sit arbejde. /EXP