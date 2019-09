Lintrup: Lørdag den 14. september er støtteforeningen "Glad Zoo's Venner" klar med et arrangement, hvor der er lagt op til en sjov dag for børnene.

I løbet af dagen vil der være mulighed for at prøve at grave efter guld, lave snobrød, og der vil være ponyridning for de yngste. Spejderne kommer også og laver pandekager over bål og andre sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

"Glad Zoo's Venner" er en nystiftet støtteforening, der har til formål at fremme interessen for Glad Zoo og blandt andet hjælpe dyreparken med frivilligt arbejde, planlægning og afvikling af arrangementer, der gennemføres efter aftale med Glad Zoo og som et supplement til den ordinære drift.

Foreningen har allerede holdt to arrangementer - til sankthans i juni, hvor der var stor opbakning og et arrangement, hvor børn og voksne kunne følge dyrene, da de skulle "lægges i seng." Også til dette arrangement var der stor opbakning fra både børn og voksne.