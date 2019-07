Askov: Der er fart over feltet i denne tid på grønsværen hos Askov-Malt IF. Idrætsforeningens fodboldafdeling er nemlig vært for DGI's fodboldskole, og den har deltagelse af ikke færre end 165 børn og unge i alderen 5-15 år.

Og spillerne giver den en trykseksten godt hjulpet af 31 trænere. Der er således fem-seks trænere per hold, og allerede på den første skoledag blev elevernes niveau fastslået. Siden er deltagerne blevet fordelt på hold med navne fra superligaen.

- Vi har et superligatema i år, og det betyder, at hvert hold er blevet udstyret med de rigtige flag fra syv af superligaens fodboldklubber, siger Frank Thomsen, der er en af de tre lokale fra Askov-Malt IF's fodbold- og ungdomsudvalg, der er med til at lede fodboldskolen.

I år er 14. gang, idrætsforeningen har inviteret børn og unge til at deltage i fodboldskolen.

- Den uge med fodboldskole svarer for de flestes vedkommende til noget nær en hel måneds normal fodboldtræning, siger Frank Thomsen.