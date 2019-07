Skodborg: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en villa på Rugtoften i Skodborg.

Her er det lykkedes tyven at opbryde et vindue og derefter at stjæle nogle smykker. Fredag formiddag havde politiet endnu ikke modtaget den fulde opgørelse over tyvens eventuelle udbytte. Men der er muligvis også blevet stjålet noget sølvtøj.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem onsdag aften og torsdag eftermiddag.