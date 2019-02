Holsted: Seks kasser Coca-Cola og seks sparegrise var, hvad tyven valgte at stjæle. Det gjorde han ved et indbrud torsdag på et tidspunkt mellem klokken 09.30 og 12.30 i et hus med adresse på Grindstedvej ved Holsted.

Politiet har ikke kunnet opklare, hvordan det er lykkedes tyven at skaffe sig adgang til huset.