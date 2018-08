Andst: Ejeren af en bil, en campingvogn og en motorcykel på Markdannersvej i Andst har anmeldt et indbrud til politiet.

Ved at opbryde et vindue til anmelderens villa lykkedes det tyvene at stjæle: et pas, registreringsattester til campingvognen og til motorcyklen. Også nøglerne til bilen og motorcyklen blev stjålet. En sparegris med kontanter tømte tyven også.