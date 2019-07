Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud i en villa i Vejen. Her lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til huset gennem et ulåst vindue. Tyvens udbytte blev en Kay Bojesen-abe med nissehue samt en Louis Poulsen-gulvlampe.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem den 3. og 6. juli.