Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et kostbart tyveri fra en byggeplads på Præstevænget i Vejen.

Fra fire-fem forskellige steder på den store byggeplads er det således lykkedes tyven at stjæle både elkabler og forskelligt andet elmateriel for et samlet beløb på mere end 200.000 kroner.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem torsdag eftermiddag og fredag morgen.