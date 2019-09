Vejen: ejeren af en landejendom med adresse på Gestenvej ved Vejen har meldt et indbrud til politiet.

Ved at bryde et vindue op til stuen lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til boligen. Her stjal tyven musselmalet service samt en musselmalet lysestage.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt i weekenden mellem lørdag klokken 11.00 og søndag klokken 10.00.