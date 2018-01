Stil nu ind på de gamle radioapparater

Mejlby: Hvis der var noget, der kunne samle Familien Danmark i gamle dage, så var det radioen. Det var før fjernsynet og tv-fabrikken Bella forstås. På et tidspunkt var der 25 radiofabrikker i Danmark, hvoraf kun Bang og Olufsen stadig eksisterer.

Under nazisternes besættelse af Danmark var der mange danskere, som havde radioapparatet indstillet på BBC på mellembølge. BBC sendte nemlig på dansk til Danmark, og udsendelserne startede altid med morsetegnet, V, for "victory" - tre prikker og en streg spillet på pauke. I løbet af udsendelserne blev der sendt kodemeddelelser til modstandsbevægelsen i form af hilsener som for eksempel: "Vi bringer en særmelding. Der er hilsen til Karen, Vera og Birthe."

Efter befrielsen lød opfordringen i statsradiofonien: Stil nu ind på de danske stationer. Der er rytmer i æterens flor.

Den gang blev der produceret et væld af radioapparater både i Danmark og i Europa, og for nogle blev radioerne siden et samlerobjekt. Men i dagens Danmark er der kun få steder, man kan se eller gense de gammeldags radioer på nærmeste hold. Et af stederne er Wellings Landsbymuseum ved Mejlby, der har en hel vægreol med radioapparater fra gulv til loft.

- Apparaterne har tilhørt Johannes Hansen i Brørup, der ved sin død testamenterede sin samling til Vejen Kommune, siger et af museets bestyrelsesmedlemmer, Bent Sørensen, og fortæller, at Johannes Hansen selv var tillært radiomekaniker.

Inden hele samlingen endte med at blive en del af Wellings Landsbymuseums permanente udstillinger, havde Museet på Sønderskov takket nej til at overtage de gamle apparater.

Blandt Wellings Landsbymuseums mange besøgende, er der uden tvivl mange, som stadig kan nikke genkendende til mange af radioerne.