Statuette til EDC i Vejen for at sælge flest boliger

Vejen-Vamdrup: De to indehavere af EDC-Mæglerne i Vejen, Lars Slangerup og Ole Kronholm, er vendt hjem fra EDC's årlige konference med statuetter.

Statuetterne er symbol på, at det er EDC-forretninger, som klarer sig absolut bedst i deres respektive lokalområdet.

Kriteriet for at blive udpeget som nr. 1-butik er, at forretningerne gennem en rullende 12 måneders periode har solgt flere boliger end nogen anden ejendomsmægler i samme område. Alle ejendomsmægleres salg kan ses på boligsiden.dk.

- Den statuette man får som nr. 1-butik, er for mig i højere grad et bevis for kundernes valg end for det faktum, at vi her i butikken sælger flere boliger end nogen anden mægler i Vejen Kommune. Det vigtigste for os er kundetilfredshed, men sjovt nok viser det sig, at høj kundetilfredshed hænger sammen med mange salg, siger Ole Kronholm.

Lars Slangerup følger op: - Når vi i branchen har denne åbenhed, hvor alle hele tiden kan følge med i vores salg, så skaber det naturligvis en trang til hele tiden at lige sælge en bolig mere. Vi er jo trods alt konkurrencemennesker, og det er ved at sælge, vi får de tilfredse kunder, siger Lars Slangerup, der fortsætter - i øvrigt er vores anden butik i Vamdrup ligeledes kåret som den mest sælgende ejendomsmæglerforretning i deres lokalområde.

I alt 89 ud af EDC's 234 butikker blev kåret som størst på den lokale plads.

- I lyset af, at der er fire store samt en række mindre mæglerkæder i Danmark, er vi da godt tilfredse med, at 38 procent af vores butikker er de mest sælgende. Der er hård konkurrence, og vi har mange dygtige kolleger, så jeg ved godt, at vi ikke kan tillade os at hvile på laurbærrene, fortsætter Lars Slangerup.