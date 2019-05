Vejen: Mandag klokken 13.20 forsøgte en af politiets patruljer at standse en knallertkører, der kom kørende på en konstruktivt ændret knallert og dermed alt for stærkt. Knallertkøreren havde dog ikke i sinde at stoppe, da han blev bedt om det. Så han forsøgte at køre fra politiet. Det resulterede i en længere eftersættelse, inden det lykkes for betjentene at få ham stoppet ved Sdr. Ringvej/Søndergade i Vejen.

Da knallertkøreren, der er en 16-årig dreng fra Rødding, var blevet stoppet, ventede der en bunke sigtelser til ham: For ikke at efterkomme politiets anvisninger om at standse, for den konstruktive ændring af knallerten, for at køre uden styrthjelm, for at have en uvirksom bremse, for ikke at have noget kørekort, for placering på vejen og for at være kørt ud for ubetinget vigepligt 25 gange i forbindelse med flugten fra politipatruljen.

Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN