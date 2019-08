Et pergament fra 1938 er dukket op under renoveringen af Vestergade 8 i Holsted By. Det er næsten ulæseligt, men lokalhistoriker Olga Pedersen har tydet nogle af hieroglyfferne. Kan læserne mon hjælpe.

HOLSTED: Det er skrevet med usynlig skrift, synger ShuBiDua, og det passer næsten på et pergament, som murermester Ronny Lund har fundet i murværket under den igangværende renovering af Vestergade 8 i Holsted By.

Skriften er i al fald stort set ulæselig på det sammenrullede pergament, som måler 10 x 50 centimeter.

Så meget står dog nogenlunde fast, at der er tale om en tekst, som er skrevet for at fortælle, hvornår huset er bygget, og hvem der har arbejdet på det. Mærkeligt nok synes hverken bygherren - landinspektør Hans Jørgensen - eller bygmesteren - murermester Christen Christensen - at være nævnt.

Nederst på pergamentet står to navne, som er så nogenlunde læselige, nemlig Georg Viggo Christensen og Helga (Soffi?) Christensen. Navnene siger hverken tidligere kioskejer Nes Bech eller formand for Holsted Lokalarkiv Arne Sørensen noget.

Lokalhistoriker Olga Pedersen, som tilfældigvis bor lige ved siden af Vestergade 8, er ekspert i gotisk i anden ulæselig skrift. Hun har studeret pergamentet under lup og har tydet følgende tekst:

"Aar 1938 d. 2. juli om aftenen kl. 5 nedlagde ?? dette brev ?? som Mads Peter Christensen ?? lod opføre til gavn og brug for dem og deres familie.

?? og hustru Helga Christensen, født Bruun, Holsted"

Midt på pergamentet er en række håndværkere nævnt:

"Emil Pedersen

sønnen K. Rasmussen, Mads Christensen samt landinspektør Rasmus Pedersen og ?? Holsted

Arbejdsmand P. Bruun (eller Ravn?) alle af Holsted.

B? og landinspektør ?? Rasmussen".

Er der læsere, der kan hjælpe med at løse mysteriet, hører vi gerne fra vedkommende.