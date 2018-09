Sportscenter investerer stort i spinningcykler

- Det har været tiltrængt i længere tid, for nogle af de gamle spinningcykler havde næsten 20 år på bagen. Nu har vi via en femårig leasingaftale fået 18 nye cykler, som nærmest er toppen af poppen, hvad der er på markedet lige nu. Spinning er en af de helt store aktiviteter her i centret. Vi har omkring 100 brugere i alle aldre, så det er klart vores største aktivitet, fortæller Peter Lysgaard, bestyrelsesformand i Jels Motel & Sportscenter.

På lørdag den 8. september er der mulighed for at se nærmere på spinningen og alle de øvrige aktiviteter, som tilbydes i motionscentret i Jels Motel Motel & Sportscenter.Det sker med et åbent hus-arrangement, som foregår fra klokken 10 til til 12.15, hvor der er mulighed for gratis at stifte bekendtskab med de forskellige tilbud.

Frivillige instruktører

De nye cykler er taget i brug, og de omkring 20 frivillige instruktører, som står for spinning-aktiviteterne, er i fuld gang med at få det optimale kendskab til den avancerede teknik, de nye cykler er udstyret med.

Charlotte Holm og Randi Krab er to af instruktørerne, og de glæder sig over, at der nu er mulighed for en langt mere præcis træning. Eksempelvis kan der ud fra en indledende test findes frem til, hvordan træningen for den enkelte skal gribes an.

De topmoderne cykler giver brugerne mulighed for at få en hurtig og nøjagtig oplysning om den effekt, den enkelte yder. På den måde sikres, at brugerne har kontrol over deres indsats.

Træningen sker via farver fra let, moderat til den hårdest mulige kørsel. Instruktøren kan via et display på cyklen følge, hvilke farver de enkelte brugere kører i. Dermed kan instruktøren se, når en bruger yder for meget eller for lidt. For den enkelte bruger kan farverne samtidig afgøre, om belastningen skal øges, eller der skal holdes igen.