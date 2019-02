Jørgen Thøgersen stillede et ændringsforslag, som gik på at fortsætte detailplanlægningen af projektet. Det forslag blev senere nedstemt med 12 for og 15 imod.

Efter den klare afvisning i økonomiudvalget i sidste uge blev det imidlertid langt mere tæt, da der blev skredet til afstemning i den midlertidige byrådssal i Brørup. Politikerne står splittet i byrådet. 15 stemte nej til at imødekomme ansøgningen, mens 12 politikere mente, at projektet stort set levede op til administrationsgrundlaget og derfor burde undersøges nærmere.

Vejen Byråd besluttede efter en langvarig debat, at ansøgningen om at igangsætte en detailplanlægning ikke imødekommes.

Vejen Kommune: Projektet med de fire vindmøller og et solcelleanlæg i Holsted Energipark, som Best Energy A/S står bag, er kuldsejlet.

Følgende politikere stemte for at følge økonomiudvalgets indstilling, som gik på at afvise en videre detailplanlægning:Egon Fræhr, Vagn Sørensen, Malene Kaisen Nielsen, Claus Kulmbach, Morten Thorøe, Henny Schøler og Henning Aaskov, alle Venstre. Bodil Staal og Marie Ebsen, begge Socialdemokratiet. Frank Schmidt-Hansen, Jakob Bech Jensen og Charlotte Klausen, alle konservative. Martin Boye, Liberal Alliance. Anni Grimm og Claus Grimm, begge løsgængere. For at give projektet en videre detailplanlægning stemte: Jørgen Lastein, Marion Mortensen og Poul Egelykke, alle Venstre. Jørgen Thøgersen, Niels Therkildsen, Klaus Kildemand, Elin Winther, Peter Fallesen og Tanja Bachmann Hansen, alle Socialdemokratiet, Knud Peter Wad, konservative. Maya Ryom, Enhedslisten. Anker Ulsdal, SF.

Glem skåltalerne

Partifællen Niels Therkildsen var på linje med Thøgersen: - Det er svært at forestille sig, at vi som kommune ville reagere på samme måde, hvis vi fik ansøgninger om en ny fabriksbygning, ny forretning eller en ny stald. Man siger ikke bare nej. Sådan gør man ikke i et retssamfund, vi kan simpelthen ikke være det bekendt.

Niels Therkildsen mente, at Vejen Kommune burde glemme alle skåltaler om at være en grøn kommune, når der end ikke blev plads til en nærmere belysning af et projekt, som med et hug ville medføre en betydelig reduktion i Co2-udslippet.

Anni Grimm (løsgænger): - Jeg har ikke hørt nye argumenter for, at vi skal have kæmpe vindmøller i Vejen Kommune. Jeg er ærgerlig over, at embedsværket fik trumfet et administrationsgrundlag igennem.

Venstres Vagn Sørensen var enig. Han var overrasket over udmeldingen om, at de fleste betingelser i administrationsgrundlaget var opfyldt. Han savnede ikke mindst den lokale forankring.

Netop den lokale forankring var flere af politikerne inde på. Eksempelvis var Marion Mortensen (V) for, at der burde gives tilladelse til en nærmere detailplanlægning. Men lige præcis den lokale forankring burde beskrives bedre.

Og så blev der skredet til afstemning, hvor der nærmest blev stemt på kryds og tværs af partierne.