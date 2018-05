Spidshundene har slået lejr ved Vejen Idrætscenter

200 spidshunde og deres bedste venner har i pinsen lagt vejen forbi Troldebyen Vejen for at fejre Spidshundeklubbens tredages jubilæum ved Vejen Idrætscenter.

En American Akita er ovenikøbet så heldig at have Spidshundeklubbens formand som bedste ven. Det er Allan Pedersen, som har en hundekennel i Skodborg ved navn Akidan.

De deltagende hunde kommer fra hele landet. Nogle er kommet til Vejen fra udlandet for at være med, og alle har de taget mellem 200 og 300 af deres bedste venner med til jubilæet.

Hun er selv sin finske lapphunds bedste ven og har glædet sig til at være med til jubilæet, der strækker sig over tre dage.

- Vi har cirka 200 tilmeldte hunde fordelt på 21 forskellige racer. Det er lige fra de helt små Kleinspitz, der vejer to-tre kilo til de store American Akita, der kan veje mere end 50 kilo, siger klubbens næstformand, Anne-Mette Christensen, der har taget turen fra Rønne på Bornholm til Vejen for at være med til jubilæumsarrangementet.

Vejen: Det siges, at med en grundig træning kan mennesket sagtens blive hundens bedste ven. At der er noget om snakken, kan man opleve her i pinsen på arealerne bag Vejen Idrætscenter. Her har Spidshundeklubben under Dansk Kennelklub slået lejr for at fejre klubbens 50-års jubilæum.

Spidshundeklubben hører under Dansk Kennelklub.Klubbens jubilæumsarrangement fortsætter pinsen over - søndag og mandag, og begge dage fra klokken 10 på arealerne bag Vejen Idrætscenter. Her vil man kunne overvære: udstillinger, hundetræning, nosework, dog dancing, foredrag om mentalbeskrivelse af hunde, soignering af hunde, agility og meget andet. Spidshunde er betegnelsen for en gruppe hunderacer, der har en række fælles træk. Det mest iøjnefaldende er det kileformede hoved, som har en forholdsvis bred skalle med stående spidse ører og et spidst snudeparti.

Italiensk Volpino

Da Spidshundeklubben blev stiftet for 50 år siden, var der 23 interesserede, som tegnede medlemskab. I dag tæller klubben 500 medlemmer, og de er bedste venner med ikke færre end 39 forskellige arter af spidshunde.

En af dem er en Keeshond, som lyder navnet, Jack Sparrow, og som er hjemmehørende i Fjellerad. Dens bedste ven er Gitte Lintz Sørensen, og hun er ikke i tvivl om en keeshonds mange gode egenskaber.

- Jeg har haft hund i 35 år, og det har altid været en keeshond. Den er kærlig, glad for børn, social og arbejdsom. Den er også en meget blød krammehund, som også egner sig til at være en besøgshund.

Blandt de mange interesserede mennesker, som har lagt vejen forbi Spidhundeklubbens jubilæumsarrangement ved Vejen Idrætscenter, er Liva Jepsen fra Ribe.

Hun har for længst besluttet sig for snart at blive en af de små spidshundes bedste ven.

- Det skal være den italienske Volpino, og den vil jeg købe, når jeg er blevet student. Jeg går på gymnasiet i Ribe og skal snart til eksamen i italiensk, siger hun og lader forstå, at hun som sproglig student med italiensk selvfølgelig skal have sig en italiensk Volpino.

- Alle er velkommen til at besøge vores jubilæumsarrangement. Her er der rig mulighed for at stifte bekendtskab med spidshunderacerne. Flere af de enkelte racer vil være repræsenteret med egen stand. Her kan man møde passionerede medlemmer og spidshundeejere, der med glæde deler ud af deres store viden omkring netop deres race, siger Allan Pedersen.