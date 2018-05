Spidshunde indtager Vejen Idrætscenter i pinsedagene

Spidshundeklubben under Dansk kennelklub afvikler et stort junilæums-arrangement i Vejen. Omkring 30 spidshunderacer vil være repræsenteret.

Vejen: Idrætscentret i Vejen har for længst slået sit navn fast som et populært sted at afvikle store hundeudstillinger.

Gennem en årrække har talrige hundeudstillinger været afviklet på de grønne arealer ved Petersmindevej, og i pinsen bliver der endnu en af slagsen.

Det er Spidshundeklubben under Dansk Kennelklub, som slår dørene op til et storstilet jubilæumsarrangement, hvor alle interesserede er velkomne.

Det er spidshundeklubbens 50 års jubilæum, som bliver markeret i Vejen. Publikum får rig lejlighed til at stifte bekendtskab med racerne, da mange af de enkelte racer vil være repræsenteret med egen stand. Der bliver mulighed for at møde passionerede medlemmer og spidshundeejere, som deler ud af deres stor viden omkring netop deres race.

Standene vil primært være bemandet mandag den 21. maj. Der vil også blive mulighed for at se og hilse på forskellige hunde indenfor de forskellige spidshunderacer.