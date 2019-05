Spejderne inviterer til en nat under stjernerne

Vejen Kommune: Det er en unik oplevelse at sove ude til lyden af trækronernes susen. Men undersøgelser viser, at kun hvert tredje barn eller ung har prøvet en nat i det fri.

Derfor inviterer lokale spejdergrupper alle interesserede børn, unge og voksne med ud til en nat under stjernerne lørdag den 25. maj.

Fælles for alle arrangementerne er, at spejderne står for at arrangere sjove aktiviteter, et hyggeligt bål og lægger lejrplads til, så man kan prøve en aften og nat i det fri.

De lokale arrangementer er en del af det landsdækkende arrangement Sov Ude, hvor over 100 spejdergrupper fra hele landet er gået sammen om at tilbyde danskerne en sjov og hyggelig oplevelse i naturen.

Bag Sov Ude står spejdergrupper fra både Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps samt Dansk Spejderkorps Sydslesvig, der også holder arrangementer i Sydslesvig.