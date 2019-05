Spærret Skovgårdsvej: Farten skal sættes ned i Askov

- Den langvarige lukning af Skovgårdsvej er til stor gene for rigtigt mange borgere i Vejen Kommune. Vi så allerhelst, at vejen blev åbnet i morgen, men samtidigt tør vi ikke bare lade stå til i forhold til borgernes sikkerhed i trafikken. Derfor indfører vi nu de her foranstaltninger, siger Vagn Sørensen, formand for udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Den langvarige lukning af vejen har nogle betydelige trafikale gener som konsekvens for borgerne og trafikanterne i Askov. Vejen kommune og Askov Bylaug har derfor drøftet, hvordan der kan skabes større trafikal tryghed. Vejen Kommune har nu fået godkendt, at der på en del af strækningen ind gennem Askov bliver en sænkning af hastigheden til 40 km/t.

Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø

Den langvarige lukning af Skovgårdsvej er til stor gene for rigtigt mange borgere i Vejen Kommune. Vi så allerhelst, at vejen blev åbnet i morgen, men samtidig tør vi ikke bare lade stå til i forhold til borgernes sikkerhed i trafikken.

Yderligere bump

Den reducerede hastighed betyder, at der skal etableres yderligere et bump på strækningen. Det nye bump placeres, hvor stien mellem Damhus og Birkevænget udmunder i Maltvej.

Samtidig er det nødvendigt at ombygge de eksisterende bump, så de er tilpasset de 40 km/t. Arbejdet med at etablere og ombygge bumpene forventes udført i midten af juni 2019.

- Vi håber desuden i år at komme i gang med at ombygge bumpet ud for skolen til en hævet flade samt at flytte indkørslen til skolens p-plads længere mod øst. Det er en del af det arbejde, der hænger sammen med etablering af cykelsti syd for Askov, men vi håber, at vi allerede i år kan få denne del udført, som ellers var planlagt til udførelse i 2020, tilføjer siger Vagn Sørensen.

Skovgårdsvej blev spærret den 22. oktober i fjor.