- Det kan være fyldt med sommerfugle i maven at stå her som ny præst. Men du kommer jo med erfaring, fastslog Lillian Tyrsted.

Det var da også et smukt himmelsegl med høj sol, som Lillian Tyrsted indledningsvis bemærkede det - og så på sådan en festdag med præsteindsættelse.

Selve indsættelsen forestod provsten i Malt Provsti, Lillian Tyrsted, der i sin indsættelsestale tog udgangspunkt i gudstjenestens første salme: Spænd over os dit Himmelsegl.

Hun kom til Lintrup fra indsættelsesgudstjenesten i Sdr. Hygum Kirke, og tog sig også her tid til at hilse på de mange kirkegængere, som mødte op og fyldte kirkebænkene. I kirken var der smukt pyntet med levende lys, nyudsprungne kviste og tulipaner.

Elizabeth Dalsgaard Fonsmark er ny præst på fuld tid i Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum Sogne.Hun er blevet ansat 20. december 2018 af biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, med tiltrædelse 1. februar. Elizabeth Dalsgaard Fonsmark er samtidig kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i de tre sogne.

Mand og tre børn

Hun og hendes familie - mand og tre børn - er flyttet fra præstegården i Hellevad til en nyistandsat Lintrup Præstegård.

Elizabeth Dalsgaard Fonsmark stammer fra Haderslev og er uddannet lærer fra seminarierne i Ribe og Aarhus. Men fordi hun undervejs i undervisningen, Kristendom/livsoplysning, blev klar over, at det var teologivejen, hun ville gå, nåede hun aldrig at arbejde som lærer. Hun er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og Pastoralseminariet i 2017.

Hun er gift med Lars, som er psykolog og arbejder på Grindsted Smerteklinik. Familien har tre børn - en dreng på fem år og en dreng og en pige på tre år, som er tvillinger.

Som ny præst i Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum Sogne, overtager Elizabeth Dalsgaard Fonsmark embedet efter pastor emeritus Jørgen Hanssen, der har været ansat som vikar, siden den tidligere sognepræst, Knud Riis, gik på pension.