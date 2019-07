Sort røg over Sdr. Hygum

Lørdag den 20. juli er det igen blevet tid til det årlige Night Power Pull i Sdr. Hygum. Stævnet forventes at blive besøgt af op mod 3000 gæster.

"Night Powerpull" er et af Danmarks mest populære traktortrækstævner, hvor tusindvis af hestekræfter slippes løs. Der køres i de stærkeste Super Standard klasser, DM-klasser i Light Modified og Light Superstock og Eurocup i Farmstock. Samtidig holdes femte afdeling af Farmcup i farmklasserne, som er Danmarks største serie indenfor traktortræk, hvor deltagerne samler point over flere stævner.

Sdr. Hygum: Luften bliver tyk af røg over Sønder Hygum på lørdag, når der for 14. gang holdes det populære "Night Powerpull" på arealerne ved Sdr. Hygum Rideklub.

Opvisningsklasse

For at krydre dagen ekstra, køres der en opvisningsklasse med de topprofessionelle Prostock traktorer fra hele Danmark, som også får fornemt besøg af flere deltagere fra England, Holland, Tyskland, Finland, Norge, Sverige og Belgien. Under stævnet kan man opleve cirka 110 deltagere med flotte, toptunede traktorer.

På pladsen vil der være tilskuertribuner, udstilling af maskiner, høj musik og fed stemning! Der er mulighed for at købe mad og drikke i lange baner og Sønder Hygum Rideklub sørger for salg af frisk kaffe med tilbehør og godter til børnene.

Stævnet forventes at blive besøgt af 2500-3000 gæster og slutter klokken cirka 22.30. Efterfølgende er der "Powerpull Afterparty" i teltet frem til 02.00 med live musik leveret af "Non Stop."

Night Power Pull begynder klokken 14. Entré koster 100 kroner for voksne, 50 kroner for unge fra 13 til 17 år. Børn under 12 år har gratis adgang.