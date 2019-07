Har du lyst til at svale af under åben himmel er der mange muligheder rundt omkring i kommunen. Et af stederne er på Rådhuspladsen i Vejen, et andet er Brørup Svømmebad.

Vejen Kommune: De seneste dages hedebølge har givet os sved på panden og trang til at søge skygge. Men på sådan en varm sommerdag er der også andre muligheder for at svale af. Man kan for eksempel gøre, som trolden foran Vejen Kunstmuseum gør - placere sig lige midt i et springvand. Den havde Vejen Gymnasium og HF's nybagte studenter engang for vane at gøre.

Men man kunne jo også tage til stranden, og denne sommer i Vejen behøver man ikke at køre langt, for også denne sommer har Vejen Handelsstandsforening gjort sin bystrand tilgængelig for store og små. Det foregår lige midt på Rådhuspladsen, hvor en enorm bunke sand er blevet til en strandbred, hvor børnene kvit og frit kan lege med skovle og spande og andet. Og bliver der for varmt i solen, kan de yngste pjaske løs i Rådhuspladsens spejlblanke vandbassin.

- I år har vi sat ekstra tryk på springvandet, der ellers bare plejer at risle dovent. Men nu sprøjter vandet en meter op i luften, til glæde for voksne og børn, siger Vejens citymanager Flemming Simested.