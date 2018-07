Sommervarmen er et hit: Campisterne vil ikke hjem

Anka og Jan Robben driver Foldingbro Camping. De melder om stor travlhed og en tendens til, at mange campister i år vælger at forlænge deres ophold. Også andre campingpladser i Vejen Kommune oplever, at turisterne ikke vil hjem. De nyder varmen og accepterer fuldt ud, at pladsen, hvor de ligger, er gul og sveden. Foto: Astrid J. Vestergaard

Varmen lokker mange campister i Vejen Kommune til at blive længere end planlagt. Det glæder man sig over på de lokale campingpladser, der melder om stor travlhed og en rigtig god sæson.

VEJEN KOMMUNE: Det varme sommervejr er godt for kommunens campingpladser. Det viser en rundringning til Holme Å Camping ved Hovborg, Jels Sø Camping og Foldingbro Camping. Alle steder melder man om pladser, der er godt fyldt op lige nu, og mange campister vælger i år at blive længere, end de oprindelig havde planlagt, fordi vejret er varmt, godt og stabilt. Marianne Plesman, medindehaver af Holme Å Camping, siger: - Vi har flere gæster i øjeblikket, end vi plejer at have i juli, og dem, der kommer, bliver lidt længere. Det skyldes helt klart det gode vejr. Da varmen satte ind, oplevede man på pladsen en periode, hvor campisterne foretrak at ligge tættere på havet, men nu er der atter stor søgning mod pladser inde i landet. Hvis de danske somre fremover bliver så varme som den, vi oplever i øjeblikket, overvejer man på Holme Å Camping at udvide pladsens svømmepøl. - Vi kan knap nok nå at gøre poolen ren om morgenen, før de første campister står klar til at hoppe i vandet. Får vi så varm en sommer igen næste år, vil vil helt klart overveje at udvide poolen, siger Marianne Plesman.

Mange nationaliteter En rundringning til campingpladserne i Vejen Kommune viser, at der er mange forskellige nationaliteter på pladserne - også i år.



Både danskere, tyskere, nordmænd, svenskere og hollændere vælger i øjeblikket at campere i Vejen Kommune, og varmen gør, at mange vælger at forlænge deres ophold.



Både Jels Sø Camping, Foldingbro Camping og Holme Å Camping forventer, at sæsonen 2018 bliver bedre end sæsonen 2017 - og 2017 var ikke nogen dårlig sæson, lyder meldingen.



På grund af stor travlhed på pladserne kan det lige nu ikke oplyses, hvor stor en omsætnings-stigning denne sæson forventes at give.



På campingpladserne har man ganske enkelt for travlt til at beskæftige sig med økonomiske opgørelser lige nu.

Overvejer udvidelse På Jels Sø Camping overvejer man ligefrem en eventuel udvidelse. Her vælger årets campister også at nyde opholdet - og varmen - lidt længere end planlagt, og det skabte en del problemer i de dage, man opførte Jels Vikingespil. - Vi måtte tage hvert et lille hjørne af campingpladsen i brug. Bliver det sådanne somre, vi får fremover, må vi udvide. Ellers har vi ikke plads nok, fortæller Mette Riis, som arbejder på Jels Sø Camping. Hun oplyser, at årets campister er SÅ glade for pladsen, at mange slet ikke vil hjem. Også her får varmen campisterne til at forlænge deres ophold. Foldingbro Camping melder også om stor søgning i øjeblikket, og også her vælger mange campister at blive længere end planlagt. - Når det er så varmt, er der jo ingen grund til at rejse sydpå, og det kan vi tydeligt mærke, fortæller Anka Robben, som driver campingpladsen med sin mand Jan. Foldingbro Camping har især mange hollandske campister lige nu, og der er nok at se til. - Vi har travlt, og selv om vi også sidste år havde meget at se til, ser denne sæson ud til at bliver bedre, siger Anka Robben, som i disse dage sælger ekstra mange is og drikkevarer til campisterne.