Sommertørken begynder at bekymre vandværker

Vejen Kommune: Det kan godt være, at grundvandsmagasinerne under Vejen Kommune er rigtig gode. Men efter mange ugers tørke, hvor der stort set ikke har været nogen som helst nedbør fra himlens sluser, så er der flere vandværker, som nu udtrykker bekymring.

Et af stederne er i Sdr. Hygum, hvor vandværket konstaterer, at forbruget af vand ligger betydeligt over, hvad der er normalt.

- Vi kan se, at det samlede forbrug nærmest dagligt ligger på det dobbelte af det normale. Det er ikke sådan, at vi udsteder et vandingsforbud, og vi har også fortsat tilstrækkelig med vand, men vi må nu appellere til fornuft hos forbrugerne, siger Frede Clausen, formand for Sdr. Hygum Vandværk.

Omkring 350 husstande har vandværket i Sdr. Hygum tilsluttet.

- Vejrudsigterne tyder ikke på, at der ændres meget på de vejrmæssige forhold, så vi vil henstille til, at forbrugerne ikke foretager vanding af haver og heller ikke foretager fyldning af svømmebassiner i haverne, tilføjer Frede Clausen.