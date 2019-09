Sommerferien har budt på mange indbrud i Vejen Kommune

- Der er behov for at få kurven knækket, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

For hele politikredsen er der modtaget 310 anmeldelser om indbrud - et fald på godt 17 procent i forhold til samme periode af 2018, hvor tallet lå på 374.

1. Bliv Nabohjælper Godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve. Ved at bruge Nabohjælp aktivt kan samarbejdet mod indbrud blive mere effektivt. Man kan læse mere på nabohjælp.dk. 2. Tænd lys udenfor, og klip hækken Skab god belysning uden for huset. Undgå høje træer, hække og mørke gemmesteder omkring dit hjem. 3. Gør døre og vinduer svære at bryde op Gør det svært for tyven at bryde ind i dit hjem. Brug gode, solide låse, døre og sikrede vinduer. Lås værktøj og haveredskaber inde i skur eller garage, så det ikke kan bruges til at bryde ind i huset med. 4. Undgå at købe tyvekoster - brug sikre betalingsformer Hvis ingen købte tyvekoster, var der ingen indbrud. Brug altid MobilePay, eller kig efter NemID hos sælger, når du køber brugt. Begge betalingsformer er knyttet til cpr-nummer, som kan spores tilbage til sælger, og det ønsker kriminelle ikke. 5. Ring 1-1-4, hvis du har mistanke om indbrud Politiet kan opklare flere indbrud med din medvirken. Hvis du ser personer med en mistænkelig adfærd i dit nabolag, eller hvis du har haft indbrud, så ring 1-1-4. Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

- En af de måder, borgerne kan hjælpe på, er ved at være aktive nabohjælpere. Det kan fjerne op mod hvert fjerde indbrud, hvis os, der er hjemme, er aktive og opmærksomme. Det kan bare være at sige hej til nogen, der er fremmede i kvarteret, siger Chr. Østergård, der også anbefaler, at borgerne sørger for at skalsikre deres boliger.

- Det er svært at sige hvorfor. Det kan være, at der er en aktiv kriminel, der er blevet løsladt, siger Chr. Østergård, der samtidig peger på, at borgerne selv kan gøre rigtig meget for at sikre sig mod indbrud i deres hjem.

- Hvis der er en boligforening, der har behov for, at vi stiller os op på en ølkasse og fortæller, så er vi klar. Så kan man bare tage fat i forebyggelsessektionen, siger Chr. Østergård, der mener, at det ikke er nok, hvis man som eneste sikring af sit hus vælger bare at sætte en alarm op.

- Det kan være med ordentlige døre og vinduer. Hvis det tager over tre minutter at bryde ind, så stresser det tyven, lyder det fra vicepolitiinspektøren, der - sammen med sine kolleger - gerne giver gode flere råd, hvis nogen ønsker det.

Man skal tænke sig om

Når tyvene har været på togt rundt til de private boliger og har stjålet det, der måtte være værd at gå efter, så skal de også have det hele afsat igen. Også her kan borgerne selv hjælpe med at forebygge indbrud, for tyvene begår dem hovedsageligt med det formål at sælge de stjålne varer igen.

- Her er der behov for at stikke en kæp i hjulet, så man skal tænke sig om, når man køber brugte varer og sørge for at få dokumentation, så man undgår at købe stjålne varer, siger Chr. Østergård.

Han henviser til hjemmesiden www.stop-e-hæleri.dk, hvor der er samlet en række gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, når man køber brugte varer.