Mange nye kunder, flere forretninger og øget udlån er blandt hovedårsagerne til, at Frøs Sparekasse er kommet ud med et resultat på 34,8 millioner kroner før skat i første halvår af 2019.

Ny afdeling kommet godt i gang

Den 1. maj åbnede Frøs Sparekasse en afdeling i Brørup med 11 lokale rådgivere. Afdelingen er kommet godt i gang, og tilstrømningen af nye kunder er stor. Faktisk så stor at der pt. er ventetid på at blive kunde.

- Over 800 familier har allerede henvendt sig for at blive kunder. Det giver naturligvis en positiv travlhed. Vi gør vores bedste for at behandle alle henvendelserne, men der er så meget run på kundetilstrømningen, at nogle kunder oplever ventetid, fortæller Henning Dam.

Også i Kolding sker der nyt. Sparekassen har netop erhvervet ejendommen på Vejlevej 135 - overfor den nuværende afdeling. Efter planen skal medarbejderne i Kolding flytte i begyndelsen af 2020.