Solen sender børn og voksne udendørs

Når solen varmer fra himlen, er der stille i Rødding Centret, for så vælger børn og voksne at drage mod udendørs aktiviteter. Også på biblioteket er der fred og ro - for bøgerne til ferie bliver hentet, og så er det ud i solen igen.

Rødding: - Den ene dag kan man have drønhamrende travlt, fordi det er overskyet, og den næste dag sker der ingenting, fordi solen skinner. Sådan lyder det fra centerleder Klaus Svendsen fra Rødding Centret, da avisen torsdag lægger vejen forbi for at tage temperaturen på sommeren i centret. For vejret spiller en stor rolle, når ferieramte børn og voksne skal beslutte, hvad dagene skal gå med. Men ligefrem sidde og håbe på, at vejret bliver dårligt, det gør Klaus Svendsen nu heller ikke. - Vi er lidt todelte. Vi vil gerne have overskyet og koldt og trist, for så kommer folk i centret. Men vi vil også gerne have en god sommer, for så er det mere hyggeligt for gæsterne i vores hytter, kommer det med et smil fra Klaus Svendsen.

Om det er lekture om ferien eller til ferien, så er biblioteket i Rødding leveringsdygtig i bøgerne. Og bibliotekar Anja Sarah Pedersen og hendes kolleger er altid klar med gode ideer til sommerens læsning. Foto: Dorthe Andresen

Mange lejer hytterne For der er rigtig mange, der har fået øjnene op for de seks hyggelige hytter, der er blevet opført ved Rødding Centret. Så mange, at hytterne stort set er booket fuldt ud det meste af sommeren. - Og de, der er her, benytter også vores faciliteter i centret, siger Klaus Svendsen, der ser frem til, at det nye store aktivitetsområde med legeplads og minigolfbane står klar. - Det giver os nogle flere ting, vi kan tilbyde, siger Klaus Svendsen, der denne dag måske har en "stille dag på kontoret," men det kan ændre sig ret hurtigt, hvis solen bliver væk - og overlader himlen til skyer og regn. For så søger folk igen mod alle de indendørs tilbud, som centret har med både bowlingbaner, svømmehal og biograf.

På en fin solskinsdag som torsdagen var, var der meget fredeligt i Rødding Centrets svømmehal. Foto: Dorthe Andresen

Låner stakkevis af bøger Et andet sted i centret er der også forholdsvis roligt, nemlig på biblioteket. Men det er ikke fordi, der ikke er travlt. - Folk låner store stakke - især lydbøger. Så vi er godt tilfredse. Men det er ikke så meget, vi ser lånerne. De kommer og henter de bøger, de har bestilt, og så er de væk igen, siger bibliotekar Anja Sarah Pedersen, der altid er klar med gode ideer til, hvilke bøger, der er gode at kaste sig over - og hvilke, der er ekstra populære lige for tiden. - En af de bøger, der er rigtig populær lige i øjeblikket, er "Mørkeland" af Niels Krause Kjær. Men også krimier som Sara Blædels er populære, fortæller Anja Sarah Pedersen.

Det er ikke så meget, de ansatte på biblioteket ser til lånerne om sommeren, for de kommer kun lige forbi og henter deres bøger, og så er de væk igen. Foto: Dorthe Andresen

Hvad skal man læse? Hvis man ikke er til en politisk thriller eller krimier, så er der også hjælp at hente hos Anja Sarah Pedersen. - Vil man gerne have en sød sommerhistorie med humor, så skal man vælge Emma Hambergs bøger. Hvis man kunne lide Jojo Moyes, så er det noget, siger Anja Sarah Pedersen. På listen over biografier, anbefaler hun gerne den hudløst ærlige fra den svenske skuespiller Mikael Persbrandt, der blandt andet er kendt fra den svenske krimiserie om "Beck." Til de yngre piger får "Nikkis Dagbog" af Rachel Renee Russell rosende ord med på vejen - det samme gør den nye bogserie "De dødes by" til drengene. Serien er skrevet af Henriette Rostrup. Det gode ved både bøger og lydbøger er, at de kan læses eller høres overalt - uanset om det er indenfor på sofaen, mens regnen slår mod ruden, eller på en solrig plads på terrassen eller ved stranden.