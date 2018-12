Solar i Vejen centrum for ny el-installatøruddannelse

Solar Skolen i Vejen bliver fra efteråret 2019 hjemsted for den nye installatøruddannelse på deltid. Det giver eleverne mulighed for at passe et arbejde ved siden af studiet - til fordel for både elev og mester.

Vejen: Et samarbejde mellem Solar Skolen i Vejen og IBA i Kolding betyder, at det fra næste år bliver muligt at tage en el-installatøruddannelse på deltid. Uddannelsen vil vare tre år.

Installationsvirksomhederne får dermed mulighed for at videreuddanne deres medarbejdere uden at skulle give afkald på arbejdskraften. Hvert modul afholdes over 10 uddannelsesdage fordelt 8 uger, hvilket giver plads til, at eleverne stadig kan passe deres arbejde. På den måde bliver SU heller ikke en hindring for uddannelsesdrømmen, da eleverne kan få løn undervejs i forløbet.

- Installationsbranchen har brug for medarbejdere med et højt kompetenceniveau. Derfor er det vigtigt at lave en uddannelse, hvor medarbejderne kan dygtiggøre sig uden at skulle sige farvel til jobbet i to år, siger Senior Vice President hos Solar, Carsten Antonisen i en pressemeddelelse og påpeger, at denne uddannelse både er en fordel for medarbejder og mester.

Han føjer til: - Når der er mangel på arbejdskraft, og man dagligt mødes af en travl dagligdag, så kan det være svært at opfylde medarbejderes ønske om at videreuddanne sig, da de ikke kan undværes i den daglige drift. Men nu bliver det muligt at få endnu dygtigere medarbejdere og på samme tid fastholde dem, der drømmer om efteruddannelse, siger han.