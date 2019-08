Vejen: Mandag den 12. august klokken 14.30 er der sogneeftermiddag i Sognegården i Vejen. Eftermiddagen byder på dramafortælling ved Lisbeth Holm Filtenborg med overskriften "Bibelske Kvindeskikkelser - i lyst og nød." Fortællingen handler om syv af bibelens kvindeskikkelser. De er syv som de syv skabelsesdage: Eva, Sara og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor. Nogle hører sammen to og to, som i et had-kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for dem alle er, at de blev mødre. Nogle mistede deres børn, andre døde fra dem. Efter dramafortællingen vil Lisbeth Filtenborg fortælle om stykkets tilblivelse og inspiration.