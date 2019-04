Sognearkiv gør status

GESTEN: Tirsdag den 30. april klokken 19 er der generalforsamling i Gesten Sognearkiv. Generalforsamlingen afvikles i Gesten Børnecenter med indgang fra skolegården, og dem, der møder op, vil både få et indblik i, hvordan det er gået med arkivets oprettelse, og få muligheden for at høre et bysbarn fortælle.

Her vil Hans Peter Back, som er opvokset i Gesten, nemlig fortælle om sin barndom og opvækst i landsbyen.

Bestyrelsen bag Gesten Sognearkiv håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen og glæder sig i øvrigt stadig over det flotte fremmøde, der var for nylig, da man holdt åbnet hus i de nyistandsatte lokaler i kælderen under Gesten Børnecenter.