SØNDERSKOV: Museet på Sønderskov skal have ny museumsinspektør, idet den tidligere, Nick Schaadt, ved årsskiftet forlod sin stilling for at blive museumsinspektør ved Fængselsmuseet under Horsens Museum.

Nick Schaadt, som er bosat med sin familie mellem Vejle og Horsens, oplyser, at han har valgt at skifte job af flere årsager.

- Jeg kan spare en times kørsel om dagen, og det betyder meget i en børnefamilie som vores. Derudover er fængselsmuseet inde i en rivende udvikling, og jeg får lov til at beskæftige mig med et nyt, historisk område, der altid har haft min interesse, fortæller Nick Schaadt, som var museumsinspektør på Sønderskov i fire år og har nydt at arbejde dér.