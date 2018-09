Sønderskov sender penge tilbage til lokalområdet

- Det er naturligvis en beregning. Men ved at kombinere turimeforskningens seneste tal med et godt kendskab til museets besøgsprofil, kan vi komme ret tæt på det relle tal, hvad enten det nu i virkeligheden er 4,7 eller 5,1 millioner. Det er mange penge, som ellers er vanskelige at få øje på, når man kun kigger på museets egen økonomi, fortæller museets leder Bo Ejstrud i en pressemeddelelse.

ABS-analysen er blevet udviklet af en række attraktioner i samarbejde med turismeforskere, og er udviklet til at beregne den samlede samfundsmæssige værdi af lokale kulturtilbud. Analysen bygger på konkret viden om museets gæster, sammen med gennemsnitstal for dagsforbruget hos besøgende.

Museets gæster har omvendt bidraget med 4,9 millioner kroner en afledt turismemæssig omsætning til lokalområdet - ud over museets egen omsætning. Det viser en beregning, som er foretaget med baggrund i en anerkendt ABS-analyse, som kan fastslå museets økonomiske betydning for lokalomådet.

ABS er en forkortelse for Attraktionernes Betydning for Samfundet. Det er en beregningsmodel, som belyser den økonomiske påvirkning af attraktioner i det omkringliggende samfund.Modellen blev oprindelig udviklet i noget, der kaldtes ODA samarbejdet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner). Beregningen bygger på opdaterede tal om gennemsnitsforbruget hos besøgende sammen med konkret viden om museets gæster. Desuden bruges der tal direkte fra årsregnskabet. Museet på Sønderskov havde 18.006 besøg i 2017. Omsætningen var på 9,1 millioner kroner.

Seks arbejdspladser

Omregnet i arbejdspladser svarer beløbet til seks stillinger, som skabes uden for museet. Hermed bidrages der yderligere cirka 1,7 millioner til de offentlige kasser i form af skat, afgifter og moms.

Af museets egen omsætning viser regnskabet, at der i 2017 blev betalt 3,6 millioner kroner direkte tilbage til det offentlige i form af skatter, afgifter og moms. Museet købte i 2017 varer og tjeneydelser for 993.000 kroner i Vejen Kommune, og yderligere 948.000 i nærområdet i Syd- og Sønderjylland.

- Når man tæller de direkte tal fra vores regnskab sammen med de beregnede fra modellen, så tilbagebetaler vi faktisk det fulde beløb, som vi modtager i offentlig støtte fra både Staten og Vejen Kommune, fortæller Bo Ejstrud, som glæder sig over, at beregningen synliggør et ellers skjult aspekt af museets aktiviteter.

- Beregningen viser nogle tal for årets omsætning. Det er nyttigt at dokumentere, at kultur også har et element af forretning. Men man kan ikke opgøre værdien i kroner og øre af, at museet skaber viden om Vejen Kommunes rige historie, eller hvad disse fortællinger betyder for os, som bor og færdes her. Museets hovedforretning er udvikle kulturen i området, men vi glæder os over, at det samtidig er en god forretning for samfundet, fastslår Bo Ejstrud.