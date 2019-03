Sønder Hygum Ungdoms- og Gymnastikforening 100 år

- Vi har efterhånden fået en stor afdeling for badmintonspillere, men vi har kun tre baner at spille på. Hvorfor vi er så mange, der spiller badminton, hænger måske sammen med, at badminton har været lukket ned flere andre steder, siger Peter Carlsen, der i SHUG har 25-års jubilæum til næste år.

Sdr. Hygum: Efter de mange glade benspjæt at dømme søndag formiddag i Sønder Hygum Aktivitetscenter er det ikke alderen, som trykker Sønder Hygum Ungdoms- og Gymnastikforening. Og det til trods for, at foreningen søndag fejrede 100-års jubilæum.

Sønder Hygum Ungdoms- og Gymnastikforening har fået flere gaver i anledning af 100-års jubilæet - blandt andet:1000 kroner fra DGI Sønderjylland. 1000 kroner fra DGI Sydvest. Et gavekort af indehaveren af Sportigan i Rødding, Torben Jensen, til køb af udstyr for 1000 kroner.

Store ønsker

Når man fejrer fødselsdag og ikke mindst 100-års jubilæum, har man også lov til at ønske sig en gave. Dem var der flere af.

- Og så drømmer vi faktisk også om nogle bedre omklædningsfaciliteter. Dem, vi har, er helt tilbage fra skolens begyndelse, siger foreningens formand, Majbritt Amtoft Sørensen.

- Den slags koster så bare mellem to og tre millioner kroner. Men vi er i gang med planlægningen, for det bliver nødvendigt at finde nogle fonde, som vil hjælpe os.

Sønder Hygum Ungdoms- og Gymnastikforening medlemstal er ikke mere, hvad det har været, og Majbritt Amtoft Sørensen er ikke i tvivl om hvorfor.

- Vi er plaget af lukningen af skolen i 2012. Siden er mange af vores unge gymnaster nemlig rykket til Rødding Gymnastikforening. Men for byens skyld jeg er meget glad for, at vi har kunnet holde på de yngste. Det er med til at give sammenhold og liv i byen. Heldigvis har vi haft et stort børneboom i Sønder Hygum, men at ønske sig skolen genåbnet på den baggrund er nok mere et hypotetisk end et realistisk ønske.