Snup en god bog i mikrobibliotekerne

Frem til årsskiftet kan børn og børnefamilier glæde sig over kvit og frit at kunne vælge og vrage imellem børnebøger i 16 mikrobiblioteker fordelt over hele kommunen.

Vejen Kommune: Rundt omkring i Vejen Kommune er små farvestrålende såkaldte mikrobiblioteker skudt op nærmest som paddehatte fra den ene dag til den anden.

Her kan man snuppe sig en god bog, læse den og aflevere den igen, så flere andre også kan få glæde af den. Det er ganske gratis, og man behøver ikke noget lånerkort.

Mikrobibliotekerne ligner mest af alt finurlige fuglekasser, men i stedet for et cirkelrundt hul er der en låge at åbne ind til en lille samling af billedbøger. Lågen og mikrobibliotekerne er placeret i børnehøjde, så det er først og fremmest børnene og børnefamilier, der indtil videre får glæde af mikrobibliotekerne.

Det er Vejen Kommunes bibliotekers børneteam, som har etableret mikrobibliotekerne. Det er sket i anledning af Trekantområdets festuge, men mikrobibliotekerne er der endnu og vil holde åbent 24 timer i døgnet resten af året.

- Vi skulle finde på noget, der kunne være med til at synliggøre bibliotekerne. Vi spurgte Knudepunktet, om brugerne af træværkstedet ville hjælpe os med at tømre et antal mikrobiblioteker sammen, siger bibliotekar Line Djørup Arbjerg Bauer-Schliebs.