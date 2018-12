Snart kan du få adresse på Hjortebakken

Endnu mangler Vejen Kommune at sørge for vejbelysningen, ligesom kommunen skal sørge for at afsætte de nødvendige skelpæle. Byggemodningen forventes at være helt gennemført en gang i løbet af januar 2019.

Det Harry Andersen & Søn A/S, Grindsted, der har stået for byggemodningen, der blandt andet omfatter al jordarbejdet, kloakering, vandstik og asfaltering.

Andst: Mandag lagde en landmåler og en maskinfører sidste hånd på arbejdet med byggemodningen i det ny boligkvarter, Hjortebakken, i Andst. Her er der blevet plads til at udstykke 12 nye parcelhusgrunde i naturskønt område i udkanten af Andst. Adgangsvejen til Hjortebakken er en sidevej til Frederiksbergvej.

Lokalplanen for det ny boligkvarter på Hjortebakken omfatter et område på cirka 19.000 kvadratmeter. Her kan der etableres åben-lav boligbebyggelse i højst halvanden etage svarende til en maksimalhøjde til det omgivende terræn på 8,5 meter.

Udbudsrunde

Byrådet har dog besluttet, at byggegrundene skal sælges for en mindste kvadratmeterpris på 271 kroner. Vejen Kommune ventes at sende samtlige grunde udbud i januar eller februar - det blive enten i den anden uge af 2019 eller den tredje uge af 2019. Her kan alle interesserede få lov at byde, og udbudsrunden vil vare 14 dage.

Grundene på Hjortebakken vil således blive solgt til de højestbydende, og de byggegrunde, som ingen måske har villet byde på, vil herefter blive solgt på normal vis til en mindstepris på 271 kroner per kvadratmeter, men dertil kommer også moms. Her bliver der også mulighed for at reservere byggegrunde, der ikke blev solgt i udbudsrunden.

Udstykningen af de nye parcelhusgrunde kommer lidt som en julegave til Andst Lokalråd.

- Det er noget, vi længe har efterlyst. Nu kommer det, og det er vi meget glade for, for der er heller ikke mange grunde tilbage på Enggårdsvej. Jeg ved, at der er flere her i byen, der har vist stor interesse for at komme til at bygge på Hjortebakken, siger formanden for Andst Lokalråd, John Raahauge.