Snart er det tid til små og store slag

- Vi håber, at vi kan få flere til at spille med. Det koster ikke noget, og vi arrangerer krolf og kroket som et par af aktiviteterne i Midtpunktet, Holsted Aktiv Center. Vi har fem krolfbaner og seks baner til kroket, siger Jørgen Sørensen, der er formand for krolf- og kroketspillerne.

- Men kroket er meget mere udfordrende. For det første spilles kroket med makker, og for det andet er der mange forskellige regler, som man sagtens kan ende i en diskussion om, siger Jonna Sørensen.

- Krolf kan alle være med til at spille - man spiller uden makker, og så gælder det bare om at slå kuglen i hul med færrest mulige slag, siger Jonna Sørensen.

Holsted: Hvad forskel er der på en krolf- og en kroketspiller? Det er et temperamentsspørgsmål, for modsat kroketspillere, hævder krolfspillere nemlig, at krolf ikke er til diskussion.

Midtpunktet, Holsted Aktiv Center inviterer til sæsonstart for krolf og kroket onsdag den 3. april.Denne første gang begynder spillerne med en kaffepause med kage - kaffen eller teen medbringer man selv. Man behøver hverken medbringe køller eller kugler. Alt, hvad der skal bruges til at komme i gang med spillet, råder Medius Holsted, Holsted Aktiv Center over.

Hvis en andens kugle ligger i vejen, kan man forsøge sig med dette slag, som Børge Philipp, Holsted St. her gør klar til. Så sig ikke, at krolf ikke kan være udfordrende. Foto: Søren Dippel

Spil med om aftenen

For at få flere til at forsøge sig med køller og kugler bliver det i juli også muligt at spille krolf og kroket om aftenen i tidsrummet mellem klokken 19 og 21.

- Mange har givet udtryk for, at de ikke ønsker at spille om eftermiddagen, hvor det i hvert fald sidste sommer var meget varmt, siger Jørgen Sørensen.

Han håber, at det med tiden vil kunne lykkes at få så mange til at spille med, at der kan arrangeres et klubmesterskab.

Som det er i dag, kan vi ikke deltage i landsturneringer, for det kræver, at vi melder os ind i en forening, som er med i DGI. Men så skal vi bare til at betale kontingent, og så er der måske nogle, der ikke ønsker at spille med mere, siger Jørgen Sørensen.

At kroket er et mere udfordrende spil, synes Gunnar Salomonsen, bare er med til at gøre det mere spændende. I kroket man slå hinanden væk, så kroket er et mere taktisk spil, hvor man også skal tænke på den næste slag. Her hjælper man hinanden som makkere, siger han.

Han og de andre krolf- eller kroketspillere tager også gerne nybegyndere med på banerne. På den måde kan nye spillere lære det hele undervejs i spillet.