Smuk Holsted: - Så er vi i gang

HOLSTED: Smuk Holsted er nu i aktion!

Formand for den nye gruppe under Holsted Lokalråd Leif Lastein er glad for, at mange mødte op og gav en hånd med, da krigen mod ukrudt og laden stå til på byens fortove og grønne områder blev skudt i gang.

- Der blev udleveret veste fra sponsorer, så vi er synlige, og store dele af Storegade syd for banen fik et løft, meddeler Leif Lastein.

- Stor opbakning og en rigtig god stemning fra alle. Flere stoppede op og fik en snak. Ligeledes har vi fået sponseret en trailer fra flere firmaer, så der kan kommes på genbrugsplads.

- Nu er det bare med at gå ind på Smuk Holsted-gruppen og se, hvad der sker.