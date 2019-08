Smertefri og søvnig bilist anholdt

Holsted: Tirsdag formiddag modtog politiets alarmcentral flere enslydende meldinger om en usikkert kørende bilist i det østgående spor på motorvej E20 ved Holsted.

En politipatrulje blev straks dirigeret ud på motorvejen, og klokken 09.04 blev den pågældende bilist bragt til standsning ved afkørsel 68, Vejen.

Narkometeret kom i brug, og det gav betjentene et fingerpeg om, at bilisten havde kørt bil under påvirkning af opioider.

Opioider er et smertestillende eller søvnfremkaldende lægemiddel baseret på opium.

Bilisten blev anholdt og bragt til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 54-årig mand fra Esbjerg.