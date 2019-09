Smeden er blevet malermester

HOLSTED: Han har hamret på ambolten og bakset med store tænger med sine beskidte fingre dyppet i sort olie, men en dag kom den kunstneriske ånd over ham. I dag maler smedemester Preben Paaske med oliefarver i alle kulører.

- Jeg fik pludselig sådan en lyst til at male et billede af mit barndomshjem ude mellem Holsted og Gørding, fortæller smeden, der med sit viltre og lange hår let falder ind i kunstnernes indercirkler.

- Nu er maleriet færdigt, og mit barndomshjem er lige så smukt, som jeg husker det. Vi var en masse søskende, og vi havde ingenting, men vi manglede aldrig noget. Det er det, jeg husker. Alt var meget bedre dengang. Man kan godt blive helt nostalgisk, når man tænker tilbage.

Preben Paaske var udsat for et trafikuheld for godt et år siden. Efter et langt sygeleje er han nu retur i den daglige trummerum på værkstedet og jagtbutikken i Søndergade i Holsted By.