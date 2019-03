Sløjdscenen er klar til revy

Askov: Torsdag den 21. marts klokken 19.30 har de seje seniorer på Sløjdscenen tænkt at gå på de skrå brædder. Denne gang er ungdommen inviteret med, da seniorerne havde brug for et billede af den lidt almindelige sammensætning af befolkningen i vores lille andedam.

Der er tale om en revy, som er spundet over dagligdags ting, hvad sker der i vores hverdag, hvad med skolen, hvad med de ældre på vores plejehjem, er der ligestilling i Danmark, har vi en ok-forbrugeroplysning, er der for mange landsindsamlinger. Et er helt sikkert; revyskuespillerne har grinet, hygget og arbejdet seriøst med opgaven.

Så sluk for fjernsynet og kom på Vejenvej, revyholdet glæder sig allerede.