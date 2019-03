Slagter Knag sælger butik og ejendomme til C.S. Pølsemageri

Vejen: Egentlig har indehaverne af Slagter Knag i Vejen, Jens Knag og Linda Pedersen, siden slutningen af 2018 været på udkig efter en medejer.

Sådan blev det ikke, for med virkning fra den 1. maj bliver det en anden lokal slagter, Christian Dypping Schröter, som sammen med sin bedre halvdel, Kristina, bliver ny indehaver af forretningen og ejendommene i Nørregade.

Jens Knag lægger ikke skjul på, at forretningen er et livsværk, som han og Linda nu har valgt at sælge.

- Det med at finde en medejer eller kompagnon har ikke været let. Nu er der så i stedet kommet et tilbud om et køb, som vi har valgt at sige ja til. Det hele er foregået meget, meget hurtigt, og vore rådgivere har virkelig arbejdet hurtigt, så det hele er faldet på plads, fortæller Jens Knag.

Han lægger ikke skjul på, at salget da også sker med vemodighed:

- Det er en forretning, som vi har bygget op fra bunden. Men vi kan også mærke, at vi er iværksættere, som kan lide at se tingene udvikle sig, og vi er kommet til et punkt, hvor der gerne må ske noget andet. Det har været vigtig for os, at Vejen fortsat bør have en slagterforretning, og det har været afgørende, at det er en lokal, som gerne vil tage over, tilføjer 43-årige Jens Knag.

Knag-parret skal nu i gang med at finde frem til, hvad de skal beskæftige med.

-Det er vi ikke så nervøse over. Vi har fået en masse erfaring, som vi kan tage med os, når vi skal i gang med noget nyt, lyder det fra Jens Knag.