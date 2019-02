Slagtehus i Holsted får ny fremtid med dyrevelfærd

Stifterne

En af stifterne, Kristoffer Jarl Kristensen, er formand i EfB Elite og direktør i Claus Sørensens Fond.Sammen med sin søn Kristian har han slået sig sammen med Guldager Highland Cattle under selskabet Welfare Food A/S.



Det er afgørende for Welfare Food A/S, at opdrættet sker så naturligt som muligt, med udgangspunkt i dyrenes behov. Foruden salg af kød fra Naturkvæg, vil der fremover blive tilbudt kød fra frilandsgrise, -kyllinger og -ænder, vildt fra de lokale skove, samt hvad lokale kvalitetsproducenter rummer af muligheder.