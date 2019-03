Slagkraftig fastelavnsfest i Hærvejshallen

Bække: 100 børn i Hærvejshallen havde søndag mere end svært ved at få staverne i fastelavnstønderne til at give efter for den mishandling, tønderne blev udsat for. Bevæbnet med store køller slog fastelavnsfestens deltagere løs på ikke færre end fem tønder. Ja, et sted kunne man endda opleve politibetjent Celine Sørine Madsen uddele knippelsuppe.

Men lige lidt hjalp det - i hvert fald i begyndelsen. Til sidst var det de ældste børn fra og med 4. klasse, der alligevel fik en tønde til at falde i staver. Ud væltede alskens slik, som alle de udklædte festdeltagere straks kastede sig over.

Sådan gik det bogstaveligt talt slag i slag, indtil der til sidst kunne kåres både kattekonger og kattedronninger.

- Fastelavnsfesten i Bække har vi efterhånden holdt i rigtigt mange år. Det er en tradition, og vi holder den i samarbejde med Bække Kirke, siger bestyrelsesmedlem i Bække Sportsforening, Allan Skovbjerg.