Skydegal 27-årig skød fra bil: Sigtet for overtrædelse af våbenloven

Vejen: Natten til torsdag blev der affyret flere skud på Frederik den 7. Gade i Vejen.

To personer fra lokalområdet havde været ude for at opsøge en 3. person, som ikke var hjemme. Efterfølgende valgte den ene af de unge mænd at skyde op i luften fra en bil med en pistol. Et vidne så episoden, ligesom flere vidner kunne høre skuddene.

Da politiet ankom til stedet, fandt de patronhylstre, der var fremstillet til en gaspistol. Ved hjælp af en nummerplade, som et vidne havde set, lykkedes det politiet at finde frem til bilen, som stod ved en 27-årig mand fra lokalområdets lejlighed. Ved en ransagning af lejligheden fandt politiet den anvendte gaspistol og dertilhørende ammunition.

Den 27-årige mand er derfor blevet sigtet for at overtræde våbenloven, oplyser Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.