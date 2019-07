Skuffet eksformand: - Tæppet blev revet væk under mig

Allerede dagen efter forpremieren i begyndelsen af juli fik Bruno S. Bennedsen kendskab til, at hans flertal i bestyrelsen var væk. Det lykkedes dog at undgå, at urolighederne i bestyrelsen stjal fokus fra sommerens forestilling.

- Tæppet er blevet trukket væk under mig. Det er flertallet, der bestemmer, og sådan er det. Der er ikke ligefrem været det bedste samarbejde i bestyrelsen siden generalforsamlingen i fjor. Men det som skuffer mig mest er, at den person, som hidtil har været på min side, nu har valgt den anden side - uden at fortælle mig det inden, siger Bruno S. Bennedsen.

I weekenden måtte han konstatere, at et spinkelt flertal i bestyrelsen valgte at vælte ham som formand.

Jels: Bruno S. Bennedsen, som har været formand for Jels Vikingespil gennem snart tre år, lægger ikke skjul på, at han er skuffet.

Jeg synes ikke, at vikingespillet havde brug for historier om uro i bestyrelsen, mens vi var i gang med at opføre årets stykke. Så ville fokus bare blive flyttet væk fra spillet. Da jeg så, hvor det bar hen, tilbød jeg flertallet i bestyrelsen, at jeg ville trække mig og meddele min afgang ved afslutningsfesten.

Bruno S. Bennedsen er ærgerlig over, at hans flertal glippede i bestyrelsen. Han kan se tilbage på tre sæsoner med stor succes. JV-arkiv

Splittet i lang tid

Urolighederne og magtkampen i bestyrelsen har reelt udspillet sig i længere tid. Også mens vikingerne var i fuld gang med opførelsen af fortællingen om Ringguldet.

Allerede dagen efter forpremieren, som foregik onsdag den 3. juli, fik han meddelelse om, at det nye flertal i bestyrelsen ville tage initiativ til en ny konstituering

Afslutningsfesten fandt sted i lørdags i Valhal, hvor Bruno S. Bennedsen holdt sin afskedstale.

Den afgående formand er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få samarbejdet til at fungere i bestyrelsen:

- Det er jeg rigtig træt af, men der var ikke en vilje til at samarbejde. Sådan har det reelt ikke været siden generalforsamlingen i fjor. Jeg synes, at jeg kan se tilbage en formandstid, hvor vi har haft tre sæsoner med flest, 3. flest og 6. flest tilskuere i vikingespillets historie. Desuden har vi haft nogle år med særdeles gode overskud, og et nyt godt regnskab er på vej. Jeg har i min tid som formand arbejdet på, at alle i vikingelejren er blevet hørt. Det synes jeg er lykkedes, siger Bruno S. Bennedsen.

Han slutter: - Men det er fair nok. Mit flertal i bestyrelsen er væk. Men det ærgrer mig.