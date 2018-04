Skuespiller-drømmen lurer i mørket i øvelokalet

VEJEN: Om fire dage står 10-15 unge i rampelyset i en ungdoms-musical med drama, voldsomme lyseffekter, fed musik og flot skuespil.

I en musical, som de selv har skabt fra bunden. De har kastet ideer, musik og drømme i en stor gryde, og hvad der kommer ud af det, kan man opleve ved premieren fredag aften på Studioscenen i Vejen og fire efterfølgende forestillinger.

Mød instruktør Majbritt Skjovbjerg og de unge mennesker her - og i en video på jv.dk/vejen

Majbritt - Hvordan har det været at arbejde med de unge?

- Det er altid dejligt at have med unge mennesker at gøre. De sprudler jo og har en energi og livsglæde og masser af gode ideer. Og det var måske også udfordringen: At de gode ideer skulle vi koble sammen og putte ned i en gryde, hvor vi får det hele med. Og det synes jeg er lykkedes med den her forestilling, fortæller Majbritt Skovbjerg.

Udvælgelsen af ideer har været den store udfordring for de unge, som selv har skabt forestillingen i et langvarigt samarbejde om manuskript, scenografi og valg af musik.

- Det der med at blive enige har været udfordringen. Alle har så mange gode ideer, så når man får en idé, er man så passioneret omkring den, at det bare er den idé, som skal med, fortæller Cecilie Høj Nielsen, som spiller en af de store roller i forestillingen og går med en drøm at blive skuespiller.

- Vi har så mange input, tilføjer Ditte W. Jensen, som indrømmer, at der skal trænes og øves på de sidste replikker inden premieren fredag den 13. april om aftenen. Hendes energi og skuespil-talent er man dog ikke i tvivl om. Hun er med for femte gang i en forestilling på Studioscenen.

Cecilie nikker: Det svære er at få det kogt sammen til noget, som alle føler, de har været en del af.

Instruktøren er ikke i tvivl: Det er de unges forstilling - i den grad. Det er deres ideer. 99 procent af forestillingen har de unge skabt.

Hun har prøvet at hive nogle bolde ned og har skrevet lidt sammen på ideerne, men musicalen er de unges.

Hvad har været det sjoveste i øveperioden?

At vi får et godt indblik i, hvad det er, stykket skal handle om. Det er vores stykke, som vi skal stå her og spille, siger Ditte W. Jensen siddende på scenekanten.

- Når vi har fået en rolle, har vi lov til at skrive replikker eller lave om, fordi det er et stykke, vi alle sammen har skrevet, supplerer Cecilie.

- På den måde er det mere ens egen rolle, forklarer Rolf Aalestrup Lynggård, der spiller diktatoren Taron.

- Man føler virkelig, at man er personen, fordi man selv har lavet personen, fortsætter Rolf.

Har I premierenerver?

Ja, hele Studioscenen brænder ned den dag, der er premiere, griner Cecilie Høj Nielsen og kammeraterne.

Og hvad med skuespillerdrømmene. Er de gemt et sted i det mørke øvelokale?

- Jeg drømmer da lidt om det. Man har da lidt et ønske om det, siger Cecilie.

Ja da, tilføjer Rolf Aalestrup Lynggaard.

- Der er vel en lille skuespiller i jer alle, siger instruktør Majbritt Skovbjerg, der sammen med de unge skuespillere glæder sig til fem forhåbentlig fyldte forestillinger

Og til sidst får de unge lov til at skyde på instruktøren:

- Majbritt er fantastisk, hun formår at holde styr på os alle sammen, lyder det.

- Men du er lidt skrap, vover en enkelt af de unge, hvorefter alle igen bryder ud i latter.