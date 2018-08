Skraldebil påkørte parkeret bil

Brørup: Politiet har modtaget anmeldelse om et mindre færdselsuheld, der skete på parkeringspladsen ved apoteket på Søndergade i Brørup. Her var føreren af en skraldebil under en manøvre kommet til at påkøre en bil, der stod på parkeringspladsen. Efterfølgende kørte skraldebilen fra stedet, men politiet har senere fået kontakt med både skraldebil og føreren, der forårsagede uheldet. Føreren var en 28-årig mand. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN