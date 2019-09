Skovtur og Danmarkshistorie

Leder af Vejen Kunstmuseum Teresa Nielsen inviterer for 17. gang alle interesserede med på en bukettur. Denne gang til Høllund Søgård Plantage øst for Hovborg.

HOVBORG: - Kom med på travetur til et par flotte kunstværker, skovvandring og et markant stykke Danmarkshistorie lige her midt i det sydlige Jylland

"Buketbanden" fandt følgende blomster, planter, buske og træer på prøveturen ved Høllund Søgård ved Hovborg:Tsuga, thuja, lærk, rønnebær, glansbladet hæg, mangeløv, ørnebregne, blåbær, hedelyng, prikbladet perikon, gyvel, stolt henrik - brandbæger, kongepen, torskemund, honningurt, cikorie, levermos, stjernemos, kantarel, bruskbold og agern af stilkeg. Bukettur nummer 17 foregår i Høllund Søgård Plantage øst for Hovborg søndag den 15. september kl. 13. Alle er velkomne. Man mødes ved Dalgas-skulpturen, Hovborgvej 34, 6623 vorbasse, gps 55.614179, 9.002755 Parkering: Kør ad grusvejen nord for Hovborgvej i forlængelse af Oxlundvej. Drej til venstre ad første grusvej og følg den frem til parkering på græsstykke foran solsikker og majsmark. Bag arrangementet står Vejen Kunstmuseum, Naturfredningsforeningen og Havekredsen.

"I Foraaret 1890 sad en Dag August Petersen sammen med E. Dalgas og L. Schrøder paa en Bænk i Askovs Have. Dalgas meddelte, at der var et stort Areal to Mil N. for Holsted, Baldersbæk, der var meget billigt tilkøbs, og at det egnede sig fortrinligt til Plantning. Resultatet af Samtalen herom blev, at August Petersen henvendte sig til sin Broder Holger Petersen, og at denne købte Arealet og anlagde Plantagen 1891. Holger Petersen blev fra den Tid en af Hedesagens bedste Venner og Støtter; men det skyldes fra først af August Petersen, at hans Broder og gennem ham mange velhavende Folk fra Kjøbenhavn fik Interesse for Hedesagen. August Petersens Navn nævnes derfor tidt i Hedeselskabets Historie."

- Helt afgørende for både Høllund Søgård og Baldersbæk er en bænk, der stod i haven ved Askov Højskole. Er der i dag mon en person i omegnen, der har et foto af den, eller kan fortælle, hvor den stod?! Nu er den borte, men historien findes i den bog om slægten, som Holger Petersen bestilte kort inden sin død:

Stentøjshistorie

- Fra 1890'erne var Holger Petersen utrættelig i arbejdet for at få sine grossererbekendte med på rejser gennem Jylland, så også de kunne sætte penge i planatager. Selv spenderede han store beløb på både Baldersbæk og Høllund Søgaard, hvor siden Dalgas' sønner satte ham et minde i form af stentøjsmesteren Patrick Nordströms mindestøtte.

- Den blev til i Genforeningsåret 1920 og netop det år, da Frederik Dalgas blev direktør for Den kgl. Porcelainsfabrik. Dér havde Nordström havde været med til at drive stentøjsafdelingen frem. På Buketturen får vi også mulighed for at gå ind i den private have for at se mindesmærket for Holger Petersen.

- Fra Høllund Søgaard går turen ind i plantagen, hvor vi blandt andet ser Evighedstræ nr. 74 - en af skovens allerstørste kæmper, der kan tænkes at være plantet af EM Dalgas eller Holger Petersen. Evighedstræer er Danmarks Naturfredningsforenings særlige projekt til fremme af forståelsen for biodiversitet. Foreningen aftaler med træernes ejere, at de udvalgte træer skal stå til de segner, og derefter skal de ligge og rådne op til glæde for de mange biller og insekter, der desværre er i tilbagegang i disse år, hvor deres hjemsteder indskrænkes.