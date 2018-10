Skovgårdsvej-sag giver hovedbrud hos politiet

VEJEN: Nej, nej, nej, det må man ikke!

eller

Jo, jo, jo, det må man godt!

Politiet må tage det tunge juridiske skyts i brug for at finde ud af, om gårdejer Martin Lund Madsen har lov at spærre Skovgårdsvej vest for Vejen, efter Højesteret har erklæret vejen for ulovlig.

- Vi har lagt spørgsmålet op til vores jurister, fortæller chef for politiet i Vejen og Haderslev kommuner, Jeppe Kjærgaard.

- Der kan gå nogle dage, før der kommer svar.

Martin Lund Madsen vandt sagen i Højesteret stik mod de flestes forventning. Selv hans egen organisation, Landbrug & Fødevarer, ville ikke føre sagen, men nøjedes med moralsk opbakning. Han valgte alligevel at kæmpe hele vejen - godt hjulpet af en paragrafstærk advokat - gennem systemet og løb til sidst med sejren, mens Vejen Kommune og Banedanmark er dømt til at betale alle sagens omkostninger - op mod en million kroner.

Vejen Kommune nægter at gå ind på Madsens forslag til en "mindelig løsning", nemlig at købe hele gården på 190 hektarer til godt 20 millioner kroner. I stedet har han nu besluttet at lukke vejen mandag den 22. oktober.

Martin Lund Madsen fik i sin tid et par millioner kroner i erstatning for den - ulovligt - eksproprierede jord til Skovgårdsvej. Beløbet er dels betaling for de cirka to hektarer til selve vejen og dels en erstatning for den ulempe, det er at have en vej løbende tværs gennem sine marker til evig tid.